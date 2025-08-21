Τα ζώδια που ξέρουν πώς να «κερδίζουν» σε έναν χωρισμό

Ενώ κάποια ζώδια μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα μετά από ένα χωρισμό, άλλα παραμένουν πικραμένα και αναζητούν τρόπους να κάνουν τον/την πρώην τους όσο το δυνατόν να ζηλέψει περισσότερο — και είναι πραγματικά καλοί σε αυτό.Για πολλούς, αυτό σημαίνει περισσότερο υλικό στα social media. Σκεφτείτε selfies στον καθρέφτη έπειτα από προπόνηση, φωτογραφίες από διακοπές σε καταπληκτικά μέρη και βίντεο από διασκεδαστικές νύχτες με φίλους.Άλλα ζώδια μπορεί να κάνουν τον πρώην να ζηλέψει αφήνοντας υπονοούμενα σε κοινούς γνωστούς. Μια τυχαία αναφορά για την προαγωγή στη δουλειά, μια ιστορία για μια επικείμενη μετακόμιση και άλλα παρόμοια.Για μερικά ζώδια, η ανάγκη να κάνουν τον/την πρώην σύντροφο να ζηλέψει, προέρχεται από μια βαθιά επιθυμία να κερδίσουν και να φανούν υπεράνω. Για άλλους, είναι απλώς ένα διασκεδαστικό παιχνίδι — και ίσως ακόμη ένας κρυφός τρόπος να φλερτάρετε. Διαβάστε παρακάτω τα τρία ζώδια που είναι πραγματικοί «μάστορες» όταν πρόκειται να εκδικηθούν έναν/μια πρώην.