Δανία: Καταργεί τον ΦΠΑ στα βιβλία για να ενισχύσει την ανάγνωση
Η χώρα έχει το υψηλότερο ποσοστό φόρου προστιθέμενης αξίας στα βιβλία σε όλο τον κόσμο.
ΗΔανία πρόκειται να σταματήσει να επιβάλλει ΦΠΑ στα βιβλία, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να διαβάζουν.
Με ποσοστό 25%, ο φόρος της χώρας στα βιβλία είναι ο υψηλότερος στον κόσμο — μια πολιτική που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συμβάλλει σε μια αυξανόμενη «κρίση ανάγνωσης».
Ο υπουργός Πολιτισμού, Jakob Engel-Schmidt, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση θα προτείνει, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό, την κατάργηση του φόρου στα βιβλία.
Το μέτρο αναμένεται να κοστίσει 330 εκατομμύρια κορώνες (περίπου 38 εκατ. λίρες) ετησίως.
«Αυτό είναι κάτι για το οποίο, ως υπουργός Πολιτισμού, έχω εργαστεί, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα, αν θέλουμε να τερματίσουμε την κρίση ανάγνωσης που δυστυχώς εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Engel-Schmidt στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.
