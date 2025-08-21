H Sydney Sweeney υπερασπίζεται το σαπούνι με νερό από τη μπανιέρα της: «Ήταν ιδέα των θαυμαστών»

ΗSydney Sweeney βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με την κυκλοφορία ενός ιδιαίτερου προϊόντος: ενός σαπουνιού σε συνεργασία με την εταιρεία Dr. Squatch που, όπως ανακοινώθηκε, περιέχει νερό από την μπανιέρα της.Το «Sydney’s Bathwater Bliss», limited edition, γεννήθηκε ως ιδέα από τα συνεχή σχόλια θαυμαστών που τη ρωτούσαν για το νερό του μπάνιου της. Όπως εξήγησε η ίδια, όταν οι fans ζητούν κάτι τέτοιο, είτε το αγνοείς είτε το μετατρέπεις σε σαπούνι.