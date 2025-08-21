Δούκισσα Νομικού: Οι ξεχωριστές διακοπές στην Αμερική με τα παιδιά της (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Δούκισσα Νομικού: Οι ξεχωριστές διακοπές στην Αμερική με τα παιδιά της (εικόνες)

Έκανε πρώτη φορά rafting

Δούκισσα Νομικού: Οι ξεχωριστές διακοπές στην Αμερική με τα παιδιά της (εικόνες)
ΗΔούκισσα Νομικού βρίσκεται στην Αμερική και απολαμβάνει τις βόλτες και τις διακοπές της μαζί με τα δύο της παιδιά στο Εθνικό Πάρκο Γελοστόουν.

 
Πριν από λίγες ώρες μοιράστηκε φωτογραφίες από την πρώτη φορά που δοκίμασαν rafting όλοι μαζί. Σε αυτές τη βλέπουμε με τον κατάλληλο εξοπλισμό να κάνει κουπί σε βάρκα και να διασκεδάζει με τα δύο της παιδιά.

 
«Η πρώτη μας φορά για ράφτινγκ. Δεν θα είναι η τελευταία», σημείωσε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Τετάρτη 20 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι με την οικογένειά της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης