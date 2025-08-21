Δούκισσα Νομικού: Οι ξεχωριστές διακοπές στην Αμερική με τα παιδιά της (εικόνες)
Έκανε πρώτη φορά rafting
ΗΔούκισσα Νομικού βρίσκεται στην Αμερική και απολαμβάνει τις βόλτες και τις διακοπές της μαζί με τα δύο της παιδιά στο Εθνικό Πάρκο Γελοστόουν.
Πριν από λίγες ώρες μοιράστηκε φωτογραφίες από την πρώτη φορά που δοκίμασαν rafting όλοι μαζί. Σε αυτές τη βλέπουμε με τον κατάλληλο εξοπλισμό να κάνει κουπί σε βάρκα και να διασκεδάζει με τα δύο της παιδιά.
«Η πρώτη μας φορά για ράφτινγκ. Δεν θα είναι η τελευταία», σημείωσε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε την Τετάρτη 20 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι με την οικογένειά της.
