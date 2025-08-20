Perrie Edwards: «H σχέση μου με τον Zayn Malik ήταν τοξική»
Από τον πρώτο έρωτα στη σκληρή αλήθεια και την προσωπική λύτρωση.

Η Perrie Edwards, μέλος των Little Mix, μίλησε ανοιχτά για τη θυελλώδη σχέση της με τον Zayn Malik, χαρακτηρίζοντάς την «τοξική». Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast We Need to Talk, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως όταν ξεκίνησε ο έρωτάς τους το 2011, πίστευε ότι όλα όσα ζούσε ήταν φυσιολογικά για μια πρώτη σχέση. Με τα χρόνια όμως, και ιδίως μετά τον οριστικό χωρισμό τους το 2015, αντιλήφθηκε ότι πολλά από όσα βίωνε δεν ήταν υγιή.

