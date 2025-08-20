Nicole Kidman: Τέλος οι διακοπές για την ηθοποιό – Η ανάρτηση από τις βουτιές της στις ελληνικές θάλασσες
Nicole Kidman: Τέλος οι διακοπές για την ηθοποιό – Η ανάρτηση από τις βουτιές της στις ελληνικές θάλασσες
Με τη λεζάντα «Summer memories, now back to school», αποχαιρέτισε την Ελλάδα και το καλοκαίρι για φέτος.
Έπειτα από ένα καλοκαίρι γεμάτο ξεκούραση και χαλάρωση, ακόμα και κάτω από τον ελληνικό ήλιο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Nicole Kidman αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η σταρ απολαμβάνει τη θάλασσα και γράφει: «Καλοκαιρινές αναμνήσεις ❤️ Τώρα, πίσω στο σχολείο✨».
