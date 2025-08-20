Nicole Kidman: Τέλος οι διακοπές για την ηθοποιό – Η ανάρτηση από τις βουτιές της στις ελληνικές θάλασσες
Nicole Kidman: Τέλος οι διακοπές για την ηθοποιό – Η ανάρτηση από τις βουτιές της στις ελληνικές θάλασσες

Με τη λεζάντα «Summer memories, now back to school», αποχαιρέτισε την Ελλάδα και το καλοκαίρι για φέτος.

Nicole Kidman: Τέλος οι διακοπές για την ηθοποιό – Η ανάρτηση από τις βουτιές της στις ελληνικές θάλασσες
Έπειτα από ένα καλοκαίρι γεμάτο ξεκούραση και χαλάρωση, ακόμα και κάτω από τον ελληνικό ήλιο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Nicole Kidman αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η σταρ απολαμβάνει τη θάλασσα και γράφει: «Καλοκαιρινές αναμνήσεις ❤️ Τώρα, πίσω στο σχολείο✨».

