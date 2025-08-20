Γάζα: Συγκλονιστικό βίντεο με παιδιά δημοτικού που έχασαν τους γονείς τους να αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Περισσότερα από χίλια ορφανά παιδιά από τη Γάζα — πέντε μήνες μετά τον τραγικό αποχωρισμό από τους γονείς τους — συμμετείχαν σε μια συναισθηματική τελετή αποφοίτησης τη Δευτέρα, στο σχολείο του al-Wafa Orphan Village, στην Khan Younis. Ντυμένα με στολές αποφοίτησης και κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, παρέλαβαν τα πτυχία τους μπροστά σε γονείς άλλων παιδιών και προσωπικό που παρακολουθούσε συγκινημένο.Η Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) αναφέρει ότι κατά την επέτειο της Ημέρας των Παιδιών της Παλαιστίνης (5 Απριλίου), περίπου 39.384 παιδιά στη Γάζα είχαν χάσει τον ένα ή και τους δύο γονείς τους, ενώ περίπου 17.000 τα έχασαν και τους δύο. Πρόκειται για μια κατάσταση που περιγράφεται ως η μεγαλύτερη κρίση ορφανών στη σύγχρονη ιστορία.Τα παιδιά αυτά βιώνουν αφόρητες συνθήκες — αναγκάζονται να ζουν σε φθαρμένες σκηνές ή συντρίμματα σπιτιών, με σχεδόν καθόλου κοινωνική ή ψυχολογική υποστήριξη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 60.000 παιδιά κινδυνεύουν από σοβαρή υποσιτισμό και λιμό.Η τελετή αποφοίτησης, ένα φωτεινό σημείο σε αυτό το σκοτεινό πλαίσιο, διοργανώθηκε στο al-Wafa Orphan Village, έναν χώρο που δημιούργησε νωρίτερα φέτος η λογοθεραπεύτρια Wafaa Abu Jalala, με στόχο να φροντίζει παιδιά «που έχασαν τα πάντα σε μια νύχτα», όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα The National.