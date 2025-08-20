Το συγκινητικό μήνυμα της Σάλμα Χάγιεκ για τα γενέθλια του Μάθιου Πέρι - Το βίντεο από τα παλιά

ΗSalma Hayek Pinault θα κρατάει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της για τον αείμνηστο φίλο της, Matthew Perry.Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον ξαφνικό θάνατο του ηθοποιού στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών, από ατύχημα λόγω υπερβολικής δόσης κεταμίνης, η Hayek τον τίμησε μέσα από ένα συγκινητικό post στο Instagram, αναρτώντας μια φωτογραφία και μια σκηνή από τη ρομαντική κομεντί του 1997 Fools Rush In.Στην ταινία, ο Perry υποδύεται τον Alex, έναν επιχειρηματία που δουλεύει σε ένα project στο Las Vegas, όπου γνωρίζει την Isabel (Hayek Pinault). Οι δυο τους έρχονται γρήγορα κοντά και περνούν μια βραδιά μαζί. Λίγους μήνες αργότερα, ο Alex μαθαίνει ότι η Isabel είναι έγκυος και αποφασίζουν αυθόρμητα να παντρευτούν, οδηγώντας σε μια καταιγίδα συναισθημάτων.Η Salma Hayek έκανε την ανάρτηση την Τρίτη 19 Αυγούστου, ημερομηνία που θα ήταν τα 56α γενέθλια του Perry. Συμπεριέλαβε ένα στιγμιότυπο από την ταινία, καθώς και ένα κλιπ από τη σκηνή όπου ο Juan (ο αδελφός της Isabel) γνωρίζει τον Alex.