Ντακότα Τζόνσον και Μέλανι Γκρίφιθ: Μητέρα και κόρη φωτογραφήθηκαν μαζί σε πρεμιέρα ταινίας
MARIE CLAIRE

Ντακότα Τζόνσον και Μέλανι Γκρίφιθ: Μητέρα και κόρη φωτογραφήθηκαν μαζί σε πρεμιέρα ταινίας

Οι λαμπερές εμφανίσεις

Ντακότα Τζόνσον και Μέλανι Γκρίφιθ: Μητέρα και κόρη φωτογραφήθηκαν μαζί σε πρεμιέρα ταινίας
ΗDakota Johnson συνοδευόταν από τη διάσημη μητέρα της, Melanie Griffith, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Splitsville την Τρίτη, 19 Αυγούστου.

 
Η νεαρή ηθοποιός και η σταρ του Working Girl έκαναν μια λαμπερή εμφάνιση καθώς πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο The Grove στο Los Angeles.

 
Η Dakota — η οποία πέρυσι χαρακτήρισε τη συζήτηση για τα «nepo babies» ως «απίστευτα εκνευριστική και βαρετή» — εντυπωσίασε με ένα εφαρμοστό, αμάνικο, μεταλλικό φόρεμα.

Η ηθοποιός, η οποία πρόσφατα χώρισε έπειτα από επτά χρόνια σχέσης με τον frontman των Coldplay, Chris Martin,  ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με εντυπωσιακό μακιγιάζ, κρεμαστά σκουλαρίκια, ασημένιο βραχιόλι και ίσια μαλλιά.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης