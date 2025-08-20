Ντακότα Τζόνσον και Μέλανι Γκρίφιθ: Μητέρα και κόρη φωτογραφήθηκαν μαζί σε πρεμιέρα ταινίας

ΗDakota Johnson συνοδευόταν από τη διάσημη μητέρα της, Melanie Griffith, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Splitsville την Τρίτη, 19 Αυγούστου.Η νεαρή ηθοποιός και η σταρ του Working Girl έκαναν μια λαμπερή εμφάνιση καθώς πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο The Grove στο Los Angeles.Η Dakota — η οποία πέρυσι χαρακτήρισε τη συζήτηση για τα «nepo babies» ως «απίστευτα εκνευριστική και βαρετή» — εντυπωσίασε με ένα εφαρμοστό, αμάνικο, μεταλλικό φόρεμα.Η ηθοποιός, η οποία πρόσφατα χώρισε έπειτα από επτά χρόνια σχέσης με τον frontman των Coldplay, Chris Martin, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με εντυπωσιακό μακιγιάζ, κρεμαστά σκουλαρίκια, ασημένιο βραχιόλι και ίσια μαλλιά.