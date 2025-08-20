Μισέλ Γουίλιαμς: Ευχαρίστησε δημόσια τη γυναίκα που τη βοήθησε να αποκτήσει το τέταρτο παιδί της
Μισέλ Γουίλιαμς: Ευχαρίστησε δημόσια τη γυναίκα που τη βοήθησε να αποκτήσει το τέταρτο παιδί της
Η ηθοποιός μίλησε για μια πολύ προσωπική στιγμή και για την καθημερινότητα με τρία μικρά παιδιά στο σπίτι
ΗMichelle Williams μίλησε ανοιχτά για τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, αποκαλύπτοντας μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της.
Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως το νεότερο παιδί της ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας. Αφού δέχτηκε κομπλιμέντο για την εμφάνισή της, απάντησε με χιούμορ αλλά και συγκίνηση:
«Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Christine, γιατί αυτό το μωρό δεν γεννήθηκε από το σώμα μου. Το θαύμα της μικρής μας το οφείλουμε σε εκείνη. Ίσως μας βλέπεις αυτή τη στιγμή, Christine, ευχαριστώ από καρδιάς».
Η Williams πρόσθεσε: «Χάρη στην Christine, έχω τώρα τρία μικρά παιδιά στο σπίτι».
https://www.marieclaire.gr/celebrities/michelle-williams-efcharistise-dimosia-tin-parentheti-mitera-pou-ti-voithise-na-apoktisi-to-tetarto-pedi-tis/
Αυτή ήταν από τις ελάχιστες φορές που αναφέρθηκε δημόσια στην εμπειρία της με παρένθετη μητέρα, ενώ φάνηκε επίσης να επιβεβαιώνει το φύλο του μωρού.
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει την πρώτη της κόρη, Matilda Rose Ledger, με τον Heath Ledger, ενώ με τον σύζυγό της Thomas Kail έχουν μαζί τρία ακόμη παιδιά, δύο γιους και την νεογέννητη κόρη τους. Τα ονόματα των δύο μικρότερων παιδιών δεν έχουν αποκαλυφθεί, καθώς η Williams παραμένει ιδιαίτερα προσεκτική με την οικογενειακή της ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως το νεότερο παιδί της ήρθε στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας. Αφού δέχτηκε κομπλιμέντο για την εμφάνισή της, απάντησε με χιούμορ αλλά και συγκίνηση:
«Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Christine, γιατί αυτό το μωρό δεν γεννήθηκε από το σώμα μου. Το θαύμα της μικρής μας το οφείλουμε σε εκείνη. Ίσως μας βλέπεις αυτή τη στιγμή, Christine, ευχαριστώ από καρδιάς».
Η Williams πρόσθεσε: «Χάρη στην Christine, έχω τώρα τρία μικρά παιδιά στο σπίτι».
https://www.marieclaire.gr/celebrities/michelle-williams-efcharistise-dimosia-tin-parentheti-mitera-pou-ti-voithise-na-apoktisi-to-tetarto-pedi-tis/
Αυτή ήταν από τις ελάχιστες φορές που αναφέρθηκε δημόσια στην εμπειρία της με παρένθετη μητέρα, ενώ φάνηκε επίσης να επιβεβαιώνει το φύλο του μωρού.
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει την πρώτη της κόρη, Matilda Rose Ledger, με τον Heath Ledger, ενώ με τον σύζυγό της Thomas Kail έχουν μαζί τρία ακόμη παιδιά, δύο γιους και την νεογέννητη κόρη τους. Τα ονόματα των δύο μικρότερων παιδιών δεν έχουν αποκαλυφθεί, καθώς η Williams παραμένει ιδιαίτερα προσεκτική με την οικογενειακή της ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα