Κόρτνεϊ Κόξ - Τζένιφερ Άνιστον : Η κοινή φωτογραφία στο Instagram

Οι πρωταγωνίστριες της σειράς «Friends», Jennifer Aniston και Courteney Cox, πόζαραν δίπλα-δίπλα σε μια φωτογραφία και μοιράστηκαν στο Instagram.Οι δύο φίλες μοιράστηκαν μια κοινή ανάρτηση την Κυριακή, 17 Αυγούστου, η οποία περιελάμβανε μια γλυκιά selfie και μια φωτογραφία με τα προϊόντα των brand τους τοποθετημένα μαζί στο μπάνιο, κάτι που αναφέρθηκε με έξυπνο τρόπο στη λεζάντα.«Δείχνουμε τόσο χαριτωμένες δίπλα-δίπλα… όπως κι αυτά 😉♥️», έγραφε η λεζάντα.Διάσημοι έσπευσαν να σχολιάσουν την μίνι-επανένωση. Η ηθοποιός Michelle Monaghan έγραψε: «Αυτό το δίδυμο. ❤️🙌❤️».Η τραγουδίστρια Rita Wilson αστειεύτηκε: «Πώς μπήκατε στο ντους μου;».Οι θαυμαστές επίσης ενθουσιάστηκαν με το ζευγάρι, που έπαιξε τις κολλητές Monica και Rachel στη σειρά «Φιλαράκια» από το 1994 έως το 2004.«Το αγαπημένο μου δίδυμο σε αυτή τη ζωή και σε ό,τι έρθει μετά!», σχολίασε κάποιος χρήστης. Ένας άλλος έγραψε: «Εσείς οι δύο είστε ο πραγματικός ορισμός του ‘this is for life’».