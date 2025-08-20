Emily in Paris: Φωτογραφίες απο τα γυρίσματα της σειράς στη Βενετία
Αντίο Παρίσι, καλημέρα Βενετία
ΗLily Collins εντοπίστηκε στη Βενετία, όπου γίνονται γυρίσματα για τη νέα σεζόν της σειράς Emily in Paris, μαζί με την αγαπημένη της συμπρωταγωνίστρια Ashley Park και τον νέο της έρωτα στη σειρά, τον Ιταλό Eugenio Franceschini.
Όπως ίσως θυμάστε, η Emily πλέον διευθύνει το γραφείο της Agence Grateau στη Ρώμη — και με τον χαρακτηριστικό της τρόπο, συνδυάζει δουλειά, μόδα και λίγο ρομαντισμό.
