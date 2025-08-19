Η Jenna Ortega για το πιο τρομακτικό πράγμα στο Χόλιγουντ: «Δεν θέλω να βρεθώ ξανά σε αυτή την κατάσταση»

ΗJenna Ortega μπορεί να έχει γίνει το νέο «αγαπημένο πρόσωπο» του Χόλιγουντ μέσα από τον ρόλο της στη σειρά Wednesday, όμως η ίδια παραδέχεται ότι η φήμη συνοδεύεται και από έναν αθέατο φόβο. Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, μίλησε για το τι σημαίνει να μεγαλώνεις κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας και τι την ανησυχεί περισσότερο.«Το πιο τρομακτικό πράγμα είναι να χάσω τον εαυτό μου»