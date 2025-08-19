Η Jenna Ortega για το πιο τρομακτικό πράγμα στο Χόλιγουντ: «Δεν θέλω να βρεθώ ξανά σε αυτή την κατάσταση»
MARIE CLAIRE

Η Jenna Ortega για το πιο τρομακτικό πράγμα στο Χόλιγουντ: «Δεν θέλω να βρεθώ ξανά σε αυτή την κατάσταση»

Η νεαρή ηθοποιός μίλησε για τον αθέατο φόβο που συνοδεύει τη φήμη.

Η Jenna Ortega για το πιο τρομακτικό πράγμα στο Χόλιγουντ: «Δεν θέλω να βρεθώ ξανά σε αυτή την κατάσταση»
ΗJenna Ortega μπορεί να έχει γίνει το νέο «αγαπημένο πρόσωπο» του Χόλιγουντ μέσα από τον ρόλο της στη σειρά Wednesday, όμως η ίδια παραδέχεται ότι η φήμη συνοδεύεται και από έναν αθέατο φόβο. Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, μίλησε για το τι σημαίνει να μεγαλώνεις κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας και τι την ανησυχεί περισσότερο.

 
«Το πιο τρομακτικό πράγμα είναι να χάσω τον εαυτό μου»

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης