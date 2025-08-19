Πώς αποχαιρέτισαν το And Just Like That οι πρωταγωνιστές του
Ησειρά And Just Like That… έριξε αυλαία με το τελευταίο της επεισόδιο, αφήνοντας τους αγαπημένους μας χαρακτήρες του Μανχάταν να αποχαιρετούν το κοινό.

 
Οι ηθοποιοί, που χρόνια μας συντρόφευαν μέσα από τις περιπέτειες τους στους δρόμους της πόλης και στα iconic καφέ, δεν έχασαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις συγκινητικές τους στιγμές και τις αναμνήσεις από τους ρόλους τους.

 
Η Sarah Jessica Parker, που ενσάρκωσε την Carrie Bradshaw για σχεδόν τρεις δεκαετίες, περιέγραψε την εμπειρία ως «ένα εξαιρετικό ταξίδι» και τόνισε ότι το να αποχωρήσει από τον χαρακτήρα είναι θέμα σεβασμού προς την ίδια τη δουλειά και τους θαυμαστές. Παρά τη λήξη της σειράς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναδούμε την Carrie στο μέλλον, αφήνοντας τους fans με την κλασική αίσθηση αγωνίας και προσμονής.

