Πώς αποχαιρέτισαν το And Just Like That οι πρωταγωνιστές του
Πώς αποχαιρέτισαν το And Just Like That οι πρωταγωνιστές του
Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis για τους ρόλους τους
Ησειρά And Just Like That… έριξε αυλαία με το τελευταίο της επεισόδιο, αφήνοντας τους αγαπημένους μας χαρακτήρες του Μανχάταν να αποχαιρετούν το κοινό.
Οι ηθοποιοί, που χρόνια μας συντρόφευαν μέσα από τις περιπέτειες τους στους δρόμους της πόλης και στα iconic καφέ, δεν έχασαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις συγκινητικές τους στιγμές και τις αναμνήσεις από τους ρόλους τους.
Η Sarah Jessica Parker, που ενσάρκωσε την Carrie Bradshaw για σχεδόν τρεις δεκαετίες, περιέγραψε την εμπειρία ως «ένα εξαιρετικό ταξίδι» και τόνισε ότι το να αποχωρήσει από τον χαρακτήρα είναι θέμα σεβασμού προς την ίδια τη δουλειά και τους θαυμαστές. Παρά τη λήξη της σειράς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναδούμε την Carrie στο μέλλον, αφήνοντας τους fans με την κλασική αίσθηση αγωνίας και προσμονής.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Οι ηθοποιοί, που χρόνια μας συντρόφευαν μέσα από τις περιπέτειες τους στους δρόμους της πόλης και στα iconic καφέ, δεν έχασαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις συγκινητικές τους στιγμές και τις αναμνήσεις από τους ρόλους τους.
Η Sarah Jessica Parker, που ενσάρκωσε την Carrie Bradshaw για σχεδόν τρεις δεκαετίες, περιέγραψε την εμπειρία ως «ένα εξαιρετικό ταξίδι» και τόνισε ότι το να αποχωρήσει από τον χαρακτήρα είναι θέμα σεβασμού προς την ίδια τη δουλειά και τους θαυμαστές. Παρά τη λήξη της σειράς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναδούμε την Carrie στο μέλλον, αφήνοντας τους fans με την κλασική αίσθηση αγωνίας και προσμονής.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα