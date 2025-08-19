Ειρήνη Σαρίογλου: «Το φεστιβάλ Beyond Borders δίνει βήμα σε φωνές που δεν έχουν τρόπο να ακουστούν»

Το φεστιβάλ ντοκυμαντέρ Beyond Borders στο Καστελλόριζο γιορτάζει φέτος δέκα χρόνια ζωής με ένα αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκυμαντέρ και στους δημιουργούς του. Εμπνεύστρια και καλλιτεχνική διευθύντρια από το 2016 είναι η Ειρήνη Σαρίογλου, ιστορικός με διεθνείς σπουδές και πολυετή ενασχόληση με ζητήματα ιστορικής μνήμης. Συνιδρύτρια του Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) και επιμελήτρια ντοκιμαντέρ που έχουν διακριθεί διεθνώς, η Σαρίογλου έχει καταφέρει να μετατρέψει το μικρό ακριτικό νησί σε σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και θεατές από όλο τον κόσμο. Με αφορμή την επετειακή διοργάνωση (24–31 Αυγούστου 2025), μιλά για το όραμα, τις δυσκολίες και τις συγκινήσεις αυτής της δεκαετίας και για το πώς το Καστελλόριζο έγινε ιδανικό σκηνικό για έναν θεσμό που κοιτάζει σταθερά πέρα από τα σύνορα.