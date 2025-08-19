Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: «’Ενα συγγνώμη στον γιο μου που έχασα το πρώτο του κολύμπι γιατί ούρλιαζα στα τηλέφωνα»

Σε μια ανάρτηση που ξεχειλίζει οργή προχώρησε η Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση πριν από λίγες ώρες. Με αφορμή το κέντρο τοκετού που ετοιμάζει, Birth Center, αναφέρθηκε στην κωλυσιεργεία και τη γραφειοκρατία που κρατούν πίσω νέες ιδέες, αλλά και στους ανθρώπους που στέκονται εμπόδιο σε προσπάθεις που στόχο έχουν να βοηθήσουν το σύνολο.«Δουλειές στο εξωτερικό, φιλανθρωπία στην Ελλάδα», έτσι έλεγε ο παππούς μου. «Όποιος τα καταφέρνει εδώ είναι ήρωας», λέει σήμερα ο άντρας μου. Δεν καταλάβαινα απόλυτα τι εννοούσαν μέχρι τώρα», γράφει σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.Πριν από λίγο καιρό η Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση είχε αναφερθεί στο κέντρο τοκετού που ετοιμάζει, ενώ η λειτουργία του αναμενόταν να ξεκινήσει την άνοιξη του 2025. Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε από τη νέα της ανάρτηση τα πράγματα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Για την ακρίβεια γράφει:«Πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό για της γυναίκες (πλούσιοι δεν θα γίνουμε από ένα κέντρο τοκετού). Όνειρό μας να αλλάξει η αντιμετώπιση των μαμάδων και των μωρών τους στην Ελλάδα. Και τι έχουμε καταφέρει; Να πληρώνουμε τρεις μήνες τώρα μισθοδοσίες χωρίς να έχουμε ξεκινήσει την λειτουργία μας (άλλος θα είχε φαλιρίσει), να δεχόμαστε συνεχόμενο πόλεμο από παντού και κυρίως από άνθρωπο του χώρου των μαιών πράγμα που δεν το χωράει ο νους μου και να αναγκαζόμαστε να «κρεμάσουμε» τις γυναίκες που θα ερχόντουσαν να γεννήσουν μαζί μας τον Αύγουστο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν δώσει άδεια λειτουργίας».