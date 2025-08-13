Όταν η Ζόι Κράβιτς κατέστρεψε το μπάνιο της Τέιλορ Σουίφτ με το κατοικίδιο φίδι της (βίντεο)
Όταν η Ζόι Κράβιτς κατέστρεψε το μπάνιο της Τέιλορ Σουίφτ με το κατοικίδιο φίδι της (βίντεο)
Η τραγουδίστρια τη φιλοξενούσε μετά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες
ΗZoë Kravitz αποκάλυψε μια απρόσμενη ιστορία που συνέβη όταν εκείνη και η μητέρα της, Lisa Bonet, φιλοξενήθηκαν από την Taylor Swift κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.
Μιλώντας στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers την Τρίτη 12 Αυγούστου, η ηθοποιός ανέφερε πως η Swift, τους πρόσφερε γενναιόδωρα το σπίτι της για να μείνουν, ενώ αναγκάστηκαν να φύγουν από τα δικά τους σπίτια. Η Bonet έφερε μαζί και το κατοικίδιό της, ένα φίδι με το όνομα Orpheus.
«Το σπίτι της Taylor είναι υπέροχο, από τη δεκαετία του ’30, κάτι που θέλεις να προσέχεις και να διατηρείς», είπε η Kravitz. Ωστόσο, την τελευταία ημέρα της διαμονής τους, η Bonet κάλεσε την κόρη της ανήσυχη: καθώς έπλενε το πρόσωπό της, άφησε για λίγο από την προσοχή της το φίδι, το οποίο βρήκε μια μικρή τρύπα στο μπάνιο και τρύπωσε μέσα.
