Greta Thunberg: Ετοιμάζει νέα ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα – Μαζί της η Susan Sarandon
Greta Thunberg: Ετοιμάζει νέα ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα – Μαζί της η Susan Sarandon
Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, ακτιβιστές και καλλιτέχνες από 44 χώρες θα λάβουν μέρος σε αυτή την αποστολή.
ΗGreta Thunberg ανακοίνωσε ότι, μαζί με παλαιστινιακή ακτιβιστική οργάνωση, σχεδιάζει να ταξιδέψει με νέα ναυτική νηοπομπή φορτωμένη με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σε μία ακόμη υψηλού προφίλ προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της περιοχής.
Οι δύο προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, να μεταφέρουν βοήθεια δια θαλάσσης, εμποδίστηκαν από το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός επιβιβάστηκε στα πλοία, συνέλαβε τους ακτιβιστές και τους απέλασε.
«Στις 31 Αυγούστου ξεκινάμε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια να σπάσουμε τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από την Ισπανία», έγραψε η Σουηδή ακτιβίστρια στο Instagram το βράδυ της Κυριακής.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Οι δύο προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, να μεταφέρουν βοήθεια δια θαλάσσης, εμποδίστηκαν από το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός επιβιβάστηκε στα πλοία, συνέλαβε τους ακτιβιστές και τους απέλασε.
«Στις 31 Αυγούστου ξεκινάμε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια να σπάσουμε τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από την Ισπανία», έγραψε η Σουηδή ακτιβίστρια στο Instagram το βράδυ της Κυριακής.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα