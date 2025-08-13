Greta Thunberg: Ετοιμάζει νέα ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα – Μαζί της η Susan Sarandon
Greta Thunberg: Ετοιμάζει νέα ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα – Μαζί της η Susan Sarandon

Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, ακτιβιστές και καλλιτέχνες από 44 χώρες θα λάβουν μέρος σε αυτή την αποστολή.

Greta Thunberg: Ετοιμάζει νέα ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα – Μαζί της η Susan Sarandon
ΗGreta Thunberg ανακοίνωσε ότι, μαζί με παλαιστινιακή ακτιβιστική οργάνωση, σχεδιάζει να ταξιδέψει με νέα ναυτική νηοπομπή φορτωμένη με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σε μία ακόμη υψηλού προφίλ προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της περιοχής.

 
Οι δύο προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, να μεταφέρουν βοήθεια δια θαλάσσης, εμποδίστηκαν από το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός επιβιβάστηκε στα πλοία, συνέλαβε τους ακτιβιστές και τους απέλασε.

 
«Στις 31 Αυγούστου ξεκινάμε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια να σπάσουμε τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, με δεκάδες πλοία που θα αναχωρήσουν από την Ισπανία», έγραψε η Σουηδή ακτιβίστρια στο Instagram το βράδυ της Κυριακής.

