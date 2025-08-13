Σόφι Τέρνερ: Τι απάντησε όταν κάποιος σχολίασε πως «ξέχασε ότι έχει δύο παιδιά»

Η Sophie Turner πήγε με μια φίλη της σε συναυλία των Oasis, από την οποία ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο. Κάποιος, ωστόσο, βλέποντας τη σταρ του «Game of Thrones» να διασκεδάζει, σχολίασε πως «πιστεύω ότι ξέχασε πως έχει δύο παιδιά» – αναφερόμενος στις κόρες της, δύο και τεσσάρων ετών, που έχει με τον πρώην σύζυγό της, Joe Jonas.