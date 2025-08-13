H συνάντηση ενός μωρού με τον πρίγκιπα William που έγινε viral (βίντεο)

ΟΠρίγκιπας William έδειξε για άλλη μια φορά τον πατρικό του χαρακτήρα κατά τη διάρκεια μιας βασιλικής εμφάνισης νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ταξίδεψε στις 6 Ιουνίου στο Wadebridge της Κορνουάλης για να παραστεί στο Royal Cornwall Show, συνοδευόμενος από τη θεία του, Sophie, Δούκισσα του Edinburgh, 60 ετών.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο William γνώρισε τον 7 μηνών μωρό George, με τη μητέρα του, Anna Rebecca, να μοιράζεται ένα γλυκό βίντεο της συνάντησης στο Instagram στις 7 Αυγούστου. Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,4 εκατομμύρια προβολές.«Γεια σου! Χαίρομαι που σε γνωρίζω», λέει η Anna Rebecca στον William, ο οποίος γαργαλάει το μωρό και σχολιάζει το ντύσιμό του.«Μου αρέσει το μπλουζάκι σου», λέει ο William στο μωρό, που έχει το ίδιο όνομα με τον πρωτότοκο γιο του και της Kate Middleton, τον Πρίγκιπα George, 12 ετών. Το ζευγάρι έχει επίσης δύο ακόμα παιδιά, την Πριγκίπισσα Charlotte, 10 ετών, και τον Πρίγκιπα Louis, 7 ετών.