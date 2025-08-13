Σάρον Στόουν: «Ο δικαστής είπε στον μικρό τότε γιο μου, το ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες με σεξ;»
MARIE CLAIRE

Σάρον Στόουν: «Ο δικαστής είπε στον μικρό τότε γιο μου, το ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες με σεξ;»

Ένα γεγονός από το παρελθόν, με αφορμή τη νέα, δημόσια εμφάνισή της και με τους τρεις γιους της

Σάρον Στόουν: «Ο δικαστής είπε στον μικρό τότε γιο μου, το ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες με σεξ;»
H Sharon Stone πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Nobody 2». Στην πρεμιέρα της, χάρισε μια σπάνια οικογενειακή στιγμή στους φωτογράφους, καθώς πόζαρε στο κόκκινο χαλί και με τους τρεις γιους της, τον 25χρονο Roan, τον 20χρονο Laird και τον 19χρονο Quinn.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης