Σάρον Στόουν: «Ο δικαστής είπε στον μικρό τότε γιο μου, το ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες με σεξ;»

H Sharon Stone πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Nobody 2». Στην πρεμιέρα της, χάρισε μια σπάνια οικογενειακή στιγμή στους φωτογράφους, καθώς πόζαρε στο κόκκινο χαλί και με τους τρεις γιους της, τον 25χρονο Roan, τον 20χρονο Laird και τον 19χρονο Quinn.