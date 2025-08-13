Σάρον Στόουν: «Ο δικαστής είπε στον μικρό τότε γιο μου, το ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες με σεξ;»
Σάρον Στόουν: «Ο δικαστής είπε στον μικρό τότε γιο μου, το ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες με σεξ;»
Ένα γεγονός από το παρελθόν, με αφορμή τη νέα, δημόσια εμφάνισή της και με τους τρεις γιους της
H Sharon Stone πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Nobody 2». Στην πρεμιέρα της, χάρισε μια σπάνια οικογενειακή στιγμή στους φωτογράφους, καθώς πόζαρε στο κόκκινο χαλί και με τους τρεις γιους της, τον 25χρονο Roan, τον 20χρονο Laird και τον 19χρονο Quinn.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα