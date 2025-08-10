«Τι έκανα για να νιώσω καλύτερα αντί να αγοράσω ένα ακόμα φόρεμα από πολυεστέρα»

Η Jessie Leong έχει τον τίτλο της ειδικού στην οικονομική ευεξία (financial wellbeing expert), μια ευεξία άρρηκτα συνδεδεμένη, ωστόσο, με τους υπόλοιπους τομείς της ζωής μας. Καταφέρνοντας να φιλτράρει τις αγορές που έκανε καθαρά για συναισθηματικούς λόγους (για παράδειγμα, για να διαχειριστεί το στρες ή την κούρασή της), δεν βελτιώνει μόνο τα οικονομικά της αλλά συνολικά την καθημερινότητά της, καθώς τον χρόνο που αφιέρωνε σε διαδικτυακές αγορές τον διοχετεύει πλέον σε πράξεις φροντίδας και αυτοφροντίδας.