Κόνι Φράνσις: Ποια ήταν η τραγουδίστρια του Pretty Little Baby, που έχει γίνει viral στο TikTok

ΗConnie Francis, η γλυκιά φωνή που χαρακτήρισε την ποπ μουσική των δεκαετιών του 1950 και του 1960, γνωστή για επιτυχίες όπως το Pretty Little Baby, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η καριέρα της υπήρξε εντυπωσιακή, όμως η προσωπική της ζωή ήταν γεμάτη τραγωδίες και σκοτεινές στιγμές που συχνά ερχόντουσαν σε ειρωνική αντίθεση με τη φωτεινή εικόνα της.Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε την Πέμπτη, 17 Ιουλίου, ο φίλος και εκπρόσωπός της, Ron Roberts, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.«Με βαριά καρδιά και απέραντη θλίψη σας ενημερώνω για τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης Connie Francis, που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ», έγραψε ο Ron Roberts σε ανάρτηση στης επίσημης και επιβεβαιωμένης σελίδας της Francis στο Facebook. «Ξέρω πως η Connie θα ενέκρινε το γεγονός ότι οι θαυμαστές της είναι από τους πρώτους που μαθαίνουν αυτά τα δυσάρεστα νέα».Η Francis είχε νοσηλευτεί πρόσφατα λόγω έντονων πόνων και, όπως είχε κοινοποιήσει η ίδια στα social media, αναγκάστηκε να ακυρώσει κάποιες από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της νωρίτερα μέσα στον μήνα.Η Francis υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής της, πριν από την έλευση των Beatles, με συνεχή παρουσία στα μουσικά charts από το 1957 έως το 1964. Με το στυλ και τη φωνή της κατόρθωσε να κερδίσει τόσο τη νεολαία όσο και το πιο ώριμο κοινό, καταγράφοντας πάνω από δώδεκα τραγούδια στο Top 20, ανάμεσά τους και δύο Νο1 επιτυχίες: Don’t Break the Heart That Loves You και The Heart Has a Mind of Its Own. Παράλληλα με τη μουσική της καριέρα, πρωταγωνίστησε και σε ταινίες, όπως Where the Boys Are και Follow the Boys, αποτελώντας αγαπημένη παρουσία της εποχής.