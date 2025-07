Τζούλια Ρόμπερτς: Στη νέα της ταινία είναι καθηγήτρια Πανεπιστημίου που εμπλέκεται σε σκάνδαλα κακοποίησης (βίντεο)

ΗJulia Roberts στη νέα της ταινία είναι μια γυναίκα που αντιμετωπίζει ένα επαγγελματικό και ένα προσωπικό σκάνδαλο.Την Τετάρτη 16 Ιουλίου, η Amazon MGM Studios κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας After the Hunt, του σκηνοθέτη των Challengers, Luca Guadagnino. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Julia Roberts ως καθηγήτρια κολεγίου, η οποία πρέπει να διαχειριστεί μια σοβαρή κατηγορία από μια φοιτήτρια ονόματι Maggie (την υποδύεται η Ayo Edebiri) εναντίον ενός καθηγητή του κολεγίου ονόματι Hank (Andrew Garfield)Όπως δείχνει το τρέιλερ η Maggie πλησιάζει τον χαρακτήρα της Roberts για να κατηγορήσει τον Hank για επίθεση, λέγοντας: «Ξεπέρασε τα όρια», πυροδοτώντας μια τεταμένη ατμόσφαιρα στην πανεπιστημιούπολη, καθώς οι καθηγητές αμφιβάλλουν για την αυθεντικότητα της ιστορίας της Maggie και ο χαρακτήρας της Roberts αντιμετωπίζει ένα μυστικοπαθές παρελθόν.Η επίσημη σύνοψη της ταινίας περιγράφει το After The Hunt ως «ένα συναρπαστικό ψυχολογικό δράμα για μια καθηγήτρια κολεγίου, η οποία βρίσκεται σε προσωπικό και επαγγελματικό σταυροδρόμι, όταν μια φημοφιλής φοιτήτριαδιατυπώνει κατηγορίες εναντίον ενός συναδέλφου της και ένα σκοτεινό μυστικό από το δικό της παρελθόν απειλεί να έρθει στο φως».Γραμμένο από την ηθοποιό και σκηνοθέτη Nora Garrett, το After the Hunt διερευνά το ακανθώδες δυναμικό της σύγκρουσης μεταξύ των γενεών στην εποχή του κινήματος #MeToo. Το τρέιλερ ανοίγει με κάτι που φαίνεται να είναι μια φιλική συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων σχετικά με τον φόβο της νεότερης γενιάς να «προσβάλει κάποιον», προτού βουτήξει στην κεντρική σύγκρουση μεταξύ της φοιτήτριας και του καθηγητή.