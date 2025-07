«Χαίρομαι που η μαμά μου πέθανε»: Το νέο επαγγελματικό βήμα της Jennifer Aniston

Ηπλατφόρμα Apple TV+ έδωσε το πράσινο φως για τη σειρά «I’m Glad My Mom Died», η οποία βασίζεται στο best seller της Jennette McCurdy. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο και στην παραγωγή βρίσκεται η Jennifer Aniston.Η συμμετοχή της Jennifer Aniston γεννά ερωτήματα για τη συνέχεια του επιτυχημένου The Morning Show, στο οποίο επίσης πρωταγωνιστεί και εκτελεί χρέη παραγωγού. Η σειρά έχει ανανεωθεί μέχρι και την τέταρτη σεζόν, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή της στο I’m Glad My Mom Died δεν θα επηρεάσει τη συνέχιση της παρουσίας της στο The Morning Show, εφόσον προχωρήσει και σε πέμπτο κύκλο, κάτι που θεωρείται πολύ πιθανό.Η νέα σειρά, που έρχεται από την Apple Studios, θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα έχει τη μορφή δραμεντί (συνδυασμός δράματος και κωμωδίας). Το σενάριο υπογράφει η ίδια η McCurdy, πρώην ηθοποιός και συγγραφέας του βιβλίου, σε συνεργασία με τον Ari Katcher.Εκτός από την Aniston, McCurdy και Katcher , την παραγωγή της σειράς υποστηρίζουν η Sharon Horgan (μέσω της Merman, γνωστή από το Bad Sisters), η εταιρεία LuckyChap (των Margot Robbie, Tom Ackerley και Josey McNamara), καθώς και οι Jerrod Carmichael και Erica Kay.