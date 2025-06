Κρίστιν Ντέιβις: Ελπίζει αυτή η επώδυνη ιστορία του Sex and The City να μην επαναληφθεί στο And Just Like That

ΗCharlotte και ο Harry παραμένουν παντρεμένοι και ευτυχισμένοι για περισσότερα από 20 χρόνια στον κόσμο του Sex and the City και της αναβίωσης της σειράς του, And Just Like That…Αλλά η Kristin Davis – που υποδύεται τη Charlotte – εξακολουθεί να ελπίζει ότι ο πρώην του χαρακτήρα της στο έργο, ο Trey MacDougal (τον οποίο υποδύεται ο Kyle MacLachlan), μπορεί να περάσει για ένα cameo που θα προσφέρει το πολυπόθητο κλείσιμο στη σχέση τους.Νωρίτερα φέτος η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι η επιστροφή του Trey στο And Just Like That είχε αποτραπεί καθώς οι παραγωγοί -και ο ίδιος ο ηθοποιός – είχαν άλλες σκέψεις για τον χαρακτήρα. Η ίδια στο επεισόδιο του podcast Are You a Charlotte, της 20ης Ιουνίου, μίλησε ανοιχτά για το πώς φανταζόταν τη συνάντηση της Charlotte και του Trey. «Θα μ ου άρεσε να τους έβλεπα να συναντιούνται, αλλά όλο αυτό να γινόταν γλυκά. Να ήταν κάτι του τύπου: “Αγαπήσαμε πολύ ο ένας τον άλλο, αλλά δεν λειτούργησε. Εύχομαι να είσαι καλά”», είπε η ηθοποιός.Και ενώ η ίδια δεν είπε ποτέ επίσημα τη σκέψη της στους παραγωγούς της σειράς, παραδέχτηκε πως δεν θα ήθελε ο χαρακτήρας του Trey να έχει αποκτήσει παιδιά, καθώς αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο χώρισαν στο Sex and The City. «Θα ήταν πολύ επώδυνο», εξομολογήθηκε.Αν όμως γινόταν μια επιστροφή θα ήταν για να ξαναζωντανέψει η φλόγα μεταξύ τους; «Είναι πιστή στον Harry και έχουν μια καταπληκτική σχέση. Δεν νομίζω να ρίσκαρε να το χάσει όλο αυτό, για έναν ενθουσιασμό με τον Trey ή κάτι παρόμοιο», είπε η Davis.