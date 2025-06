Η εμπειρία που έφερε πολύ κοντά τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Εύα Μέντες, όπως την απόκάλυψε η ίδια

ΗEva Mendes μίλησε για τον απροσδόκητο τρόπο με τον οποίο δέθηκαν με τον Ryan Gosling όταν άρχισαν να βγαίνουν.«Πάντα πίστευα ότι ήταν χαρακτηριστικό όσων έρχονται από την Κούβα ότι μας αρέσει να καθαρίζουμε συχνά και να έχουμε καθαρή κουζίνα», δήλωσε η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της στο New Beauty. «Μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις μου από όταν ήμουν μικρή είναι η μαμά μου να καθαρίζει το σπίτι το Σαββατοκύριακο. Έβαζε μουσική πολύ δυνατά – τόσο που με ξυπνούσε. Υπήρχε η μυρωδιά του Pine-Sol και οι ήχοι της που τραγουδούσε τον El Puma».Όταν η Mendes άρχισε να βγαίνει με τον Gosling, το 2011, ενώ πρωταγωνιστούσαν μαζί στην ταινία «The Place Beyond the Pines», ανακάλυψε ότι ο ηθοποιός είχε παρόμοιο πάθος για την καθαριότητα. «Ερχόταν από το σπίτι. Του άρεσε πολύ. Όταν η οικογένειά μου ήταν εδώ, κυριολεκτικά αναλάμβανε την κουζίνα. Έπρεπε να είναι πεντακαθαρή».Και πρόσθεσε ο Mendes: «Ήταν μια εμπειρία που μας έδεσε πολύ».Η πρωταγωνίστρια του Training Day μίλησε επίσης για την πρόσφατη επέκταση της συλλογής Skura Style x Eva Mendes, του lifestyle brand του οποίου είναι συνιδιοκτήτρια. «Έχω τη δική μου συσκευασία, για την οποία έχω τρελαθεί. Ήταν τόσο διασκεδαστικό να το σχεδιάζω αυτό».Όσο για τα καλοκαιρινά σχέδια με τις κόρες Esmeralda Amada, 10 ετών, και Amada Lee, 9 ετών, τις οποίες μοιράζεται με τον Gosling, η Mendes ανέφερε ότι είναι απλά χαρούμενη που βρίσκεται στο πλευρό τους. «Το καλοκαίρι είναι η εποχή τους. Είναι για τα παιδιά, και πραγματικά το απολαμβάνω… Απλά θέλω να είμαι μαζί τους. Ό,τι κι αν κάνω, όσο είμαι μαζί τους και με τον Ryan, φυσικά, είμαι ευτυχισμένη».