Marie Claire Χ AQUA Carpatica: Μια ημέρα ευεξίας δίπλα στην πισίνα του 10 Urban Roof

Ένα πρωινό του Ιουνίου, το Marie Claire, σε συνεργασία με την AQUA Carpatica και τα Radisson Hotels, υποδέχτηκε μια εκλεκτή ομάδα γυναικών σε ένα ξεχωριστό event ευεξίας, που πραγματοποιήθηκε στον όμορφο χώρο του 10 Urban Roof, μια όαση που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας. Ο σκοπός της ημέρας ήταν «A Day of Balance by the Pool» και ακριβώς αυτό προσέφερε: μια εμπειρία αρμονίας, δροσιάς και εσωτερικής σύνδεσης.Οι καλεσμένες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν όλη τη σειρά νερών της AQUA Carpatica, του αγνού νερού που πηγάζει από τα Καρπάθια όρη, ανακαλύπτοντας και τις νέες, φυσικά αρωματισμένες γεύσεις, που ενθουσίασαν με τη φρεσκάδα, την καθαρότητα και τη μεταλλική ισορροπία τους. Μέσα από μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης, θετικής ενέργειας και ανεπιτήδευτης κομψότητας, επικεντρώθηκαν στη σημασία της σωστής ενυδάτωσης στην καθημερινότητα κάθε γυναίκας — όχι μόνο ως συνήθεια, αλλά ως πράξη φροντίδας προς τον εαυτό μας.