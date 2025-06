Μπάρμπρα Στρέιζαντ: «Δεν θυμάται» αν είχε κάνει σεξ με τον Γουόρεν Μπίτι

Η Barbra Streisand στην αυτοβιογραφία της «My Name is Barbra», που είχε κυκλοφορήσει το 2023, ισχυριζόταν ότι δεν θυμόταν αν είχε κάνει σεξ με τον Warren Beatty. Πρόσφατα σε μια νέα συνέντευξή της στο New Yorker επιβεβαίωσε πως υπάρχει ένα κενό μνήμης σχετικά με αυτό το θέμα.