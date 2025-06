H Emily Ratajkowski μάς εμπνέει να φορέσουμε ένα vintage μαντήλι στα μαλλιά μας αυτό το καλοκαίρι

To αγαπημένο μοντέλο Emily Ratajkowski, αποτελεί πάντα με τον δικό της τρόπο έμπνευση για όσους την παρακολουθούν, είτε πρόκειται για τις στυλιστικές της επιλογές, είτε για τα make-up looks που πραγματοποιεί κάθε φορά. Πάντα καταφέρει να παραμένει εντυπωσιακή και stylish και να οικειοποιείται όποιο trend και αν αποφασίσει να υιοθετήσει.Πρόσφατα, για ακόμα μία φορά έκανε μία εμφάνιση που εντυπωσίασε, με ένα look που απέπνεε αέρα ευρωπαϊκού καλοκαιριού. Στη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών, εντοπίστηκε να ξεκλέβει λίγο χρόνο με σκοπό να γυρίσει ένα διαφημιστικό βίντεο φορώντας ένα καφέ σετ με ένα κόκκινο μπικίνι τοπ. Αυτό που έκανε την εμφάνιση να ξεχωρίσει ωστόσο, ήταν το μαντήλι που ήταν τυλιγμένο γύρω από τα μαλλιά της, τα οποία ήταν φορμαρισμένα σε πολύ χαλαρές μπούκλες.