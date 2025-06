H ιστορία της Μαργαρίτας από την Περαχώρα τράβηξε την προσοχή μιας φωτογράφου με διεθνή δράση

Η Mihaela Noroc, φωτογράφος και συγγραφέας («The Power of Women»)m μοιράζεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα της, The Atlas of Beauty, πορτρέτα και ιστορίες γυναικών από όλο τον κόσμο, που προσελκύουν το ενδιαφέρον της.