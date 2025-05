Η Μιράντα από το Sex And The City αποκάλυψε τι μισεί περισσότερο στη σειρά - «Κάποια πράγματα δεν εξελίχθηκαν πολύ καλά»

Το Sex and the City θεωρείται ένα πολιτιστικό φαινόμενο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μερικά πράγματα που η Cynthia Nixon δεν θα άλλαζε σε αυτό.Σε μια συζήτηση με το Grazia που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 26 Μαΐου, η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε τη Miranda Hobbes στην αγαπημένη σειρά, μίλησε για το τι θα άλλαζε στο Sex and the City.Όπως είπε ενώ ξέρει ότι το 90% της σειράς, η οποία διήρκεσε έξι σεζόν από το 1998 έως το 2004, ήταν «αρκετά σπουδαία», αισθάνεται ότι «ορισμένα πράγματα δεν έχουν πραγματικά εξελιχθεί καλά».«Ήταν πάντα πολύ δύσκολο να συμμετέχω σε μία σειρά που ήταν τόσο “λευκή”. Πάντα το μισούσα αυτό. Όταν την ανεβάζαμε, μας έλεγαν ότι αυτός είναι ο κόσμος της Candace Bushnell [σ.σ. συγγραφέας της στήλης της εφημερίδας και του βιβλίου του 1996 στο οποίο βασίζεται η σειρά] και είναι ένας πολύ λευκός κόσμος. Απαντούσαμε “εντάξει”».Η Cynthia Nixon, η οποία είναι παντρεμένη με την Christine Marinoni από το 2009, είπε επίσης ότι «κάποια από τα τρανς ή γκέι πράγματα ήταν λίγο αηδιαστικά για να τα βλέπεις στη σειρά».Η σειρά πάντως να θα είναι πάντα επαναστατική για την ηθοποιό, ανεξάρτητα από τις αστοχίες της, καθώς η ίδια δήλωσε ότι πρόκειται για «μια φεμινιστική εκπομπή».«Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ήμασταν στα τριάντα και στα σαράντα μας χρόνια. Φυσικά, κοιτάζω τη σειρά τώρα και μοιάζουμε με μωρά. Όμως, το να είσαι ελεύθερος σε εκείνη την ηλικία, εκείνη την εποχή, είχε ακόμα ένα είδος στίγματος».