Τζένιφερ Λόπεζ: 23 τραγούδια σε έξι λεπτά, φιλιά στο στόμα με χορευτές από την 55χρονη ερμηνεύτρια (βίντεο)

Μετά τον χωρισμό της από τον Ben Affleck φαίνεται πως η Jennifer Lopez επέστρεψε ακόμα πιο ορμητική στη σκηνή, καθώς ανοίγοντας την τελετή απονομής των βραβείων 2025 American Music Awards ερμήνευσε 23 τραγούδια μέσα σε έξι λεπτά, μέσα σε ένα mega mix από το οποίο, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η επιτυχία της «Dance Again». Άλλα κομμάτια που ακούστηκαν ήταν τα «Birds of a Feather» (Billie Eilish), «Not Like Us» (Kendrick Lamar along με Charli xcx), Guess (Billie Eilish), «Beautiful Things» (Benson Boone).