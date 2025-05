Δύο σταρ του Χόλιγουντ στην Κρουαζέτ για πρώτη φορά με σκηνοθετική ιδιότητα - Οι γυναίκες των φετινών Καννών

Μπορεί φέτος να μην είχαμε γυναικείο Χρυσό Φοίνικα (γι’ αυτή την τιμή επιλέχθηκε ο Jafar Panahi με το «It Was Just An Accident»), όμως το 78ο Φεστιβάλ Καννών σημαδεύτηκε από γυναικείες παρουσίες, και ιστορίες μπροστά και πίσω από την κάμερα που αποκάλυψαν το εύρος της δημιουργικότητας και της αποφασιστικότητας που συναντά κάποιος στο υψηλότερο επίπεδο της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.