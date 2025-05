Cara Delevingne: Αγνώριστη με σκούρα μαλλιά και micro bangs στο Φεστιβάλ Καννών 2025

Μαλλιά, φρύδια και μακιγιάζ σε απόλυτο goth συντονισμό.



Η Cara Delevingne φαίνεται πως διανύει τη «goth» περίοδό της. Η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο, γνωστή για τις τολμηρές αλλαγές στην εμφάνισή της, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών στις 21 Μαΐου, στην πρεμιέρα της ταινίας The History of Sound.





Φεύγοντας από το γνώριμο dirty blonde look της, η Delevingne εμφανίστηκε με κατάμαυρα μαλλιά και micro bangs – κοντές αφέλειες που σταματούν αρκετά πιο πάνω από τα φρύδια. Το wet hairstyle θύμιζε grunge αισθητική, ενώ η κουπ ήταν ένα κοντό, κομμένο σε στρώσεις shag. Για να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση, ακόμη και τα φρύδια της βάφτηκαν μαύρα, συνδυάζοντας τέλεια το goth ύφος από την κορυφή έως τα νύχια

24.05.2025, 12:00