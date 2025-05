Μέγκαν Μάρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Γιορτάζουν 7 χρόνια γάμου με φωτογραφίες τους που δεν έχουμε δει ξανά

Την αγάπη της στο πρίγκιπα Harry στέλνει η Meghan Markle με αφορμή την επέτειο του γάμου τους. Το ζευγάρι συμπλήρωσε επτά χρόνια γάμου στις 19 Μαΐου, με τη Meghan να μοιράζεται μια ανάρτηση στο Instagram για να σηματοδοτήσει την ημερομηνία ορόσημο.«Επτά χρόνια γάμου. Μια ζωή γεμάτη ιστορίες», έγραψε σε μια ανάρτηση που θύμιζε πίνακα ανακοινώσεων με το τραγούδι «I’m Gonna Be (500 Miles)» των The Proclaimers και με αρκετές φωτογραφίες του ζευγαριού που δεν είχαμε δει ποτέ ξανά να συνοδεύουν τη λεζάντα.«Ευχαριστούμε όλους εσάς (είτε στο κοντά μας είτε μακριά) που μας αγαπήσατε και μας υποστηρίξατε καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας – σας εκτιμούμε. Ευτυχισμένη επέτειο!» έγραψε η Meghan, προσθέτοντας ένα κόκκινο emoji καρδιάς.Ορισμένες από τις άγνωστες μέχρι στιγμής λήψεις περιλαμβάνουν φωτογραφίες των παιδιών τους πρίγκιπα Archie και πριγκίπισσα Lilibet ως μωρά, φωτογραφίες τους να φιλιούνται και μια φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους. Ξεκινώντας από την πρώτη τους συνάντηση το 2016, η ανάρτηση περιλαμβάνει μια selfie που τραβήχτηκε στο Λονδίνο και στιγμιότυπα από τις πρώτες ιδιωτικές τους διακοπές στη Μποτσουάνα και τη Νορβηγία. Από το 2017, υπάρχουν εικόνες από τη φωτογράφιση των αρραβώνων τους και στιγμές από τον γάμο τους το 2018, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων τους, ένα σκίτσο του οικόσημου της Δούκισσας και τους στίχους του «Stand by Me», το οποίο ήταν το τραγούδι του γάμου τους και ερμηνεύτηκε από την Karen Gibson και τη χορωδία The Kingdom Choir στην τελετή στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.Άλλα στιγμιότυπα περιλαμβάνουν ένα ταξίδι στο Νόρφολκ του Ηνωμένου Βασιλείου το 2018, μια εικόνα υπερήχου και μια φωτογραφία της κοιλιάς της Meghan κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυμοσύνης και τον πρίγκιπα Harry να κρατάει το νεογέννητο μωρό τους στην πρώτη ώρα μετά τη γέννησή του το 2019. Το μοντάζ κινείται μέσα από τις επίσημες βασιλικές επισκέψεις τους στην Αυστραλία και το Μαρόκο και στο 2020, αποτυπώνοντας τη ζωή πριν και μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Βλέπουμε επίσης στιγμές από τη νέα τους ζωή στην Καλιφόρνια, με τη νεογέννητη Lilibet το 2021, μια λήψη της Lilibet στην κούνια της και τον Harry στο πλευρό της. Το 2022, το ζευγάρι φαίνεται να ζωγραφίζει με τα παιδιά του και να απολαμβάνει μια ήσυχη στιγμή, καθώς ο Archie και η Lilibet μοιράζονται ένα φιλί δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φαίνονται επίσης ταξιδιωτικά στιγμιότυπα από το 2023, μια ζεστή αγκαλιά κατά τη διάρκεια μιας χιονισμένης απόδρασης το 2024 και μια χαρούμενη οικογενειακή μέρα στην παραλία.