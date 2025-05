Η Τζένα Ορτέγκα έβαλε φόρεμα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ - Ποιες άλλες διάσημες είχαν επιλέξει το ίδιο (εικόνες - βίντεο)

ΗJenna Ortega ανασύρει φορέματα «από τα αρχείο».Η πρωταγωνίστρια του «Wednesday» έφτασε στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Hurry Up Tomorrow» στη Νέα Υόρκη την Τρίτη 13 Μαΐου, με ένα vintage σχέδιο Christian Dior, το οποίο είχε φορέσει μια αξέχαστη Νεοϋορκέζα: η Carrie Bradshaw στο Sex and the City.Η ηθοποιός, η οποία έγινε πρέσβειρα του οίκου μόδας το 2023, εμφανίστηκε με ένα αξέχαστο φόρεμα με τυπώματα εφημερίδων πάνω του.Το περίφημο σχέδιο έκανε το ντεμπούτο του στο σόου του Christian Dior Φθινόπωρο/Χειμώνας 2000 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, σύμφωνα με το L’Officiel USA. Εκείνη την εποχή, ο John Galliano ήταν ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου.Ειδικότερα, υπήρχαν δύο εκδοχές του φορέματος. Η μία είναι ένα μακρύτερο φόρεμα που εμφανίστηκε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η δεύτερη είναι αυτή που γνωρίζει το κοινό. Πρόκειται για ένα φόρεμα μίντι μήκους που φορούσε η Carrie – και εχθές φόρεσε η Jenna.