Meryl Streep – Martin Short: Φιλιά σαν ερωτευμένοι έφηβοι, σε νέες φωτογραφίες

Μια νέα σειρά φωτογραφιών από τα γυρίσματα του «Only Murders In The Building» άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς έχει απαθανατίσει μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα ανάμεσα στους Meryl Streep και Martin Short. Μπορεί να προέρχονται από τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Only Murders In The Building», όπου υποδύονται το ζευγάρι, ωστόσο την ερωτική χημεία που έχουν αποτυπώσει οι φωτογραφίες θα τη ζήλευε και ένας έφηβος, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι το ερωτικό πάθος και η τρυφερότητα έχουν ηλικία. Σε κάποιες από αυτές, μάλιστα, τους βλέπουμε σε ένα φιλί.