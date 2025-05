Πώς η Ρενέ Ζελβέγκερ έγινε η Bridget Jones - Εικόνες και βίντεο

Ηταινία Bridget Jones: Mad about The Boy, κυκλοφορεί εδώ και καιρό στους κινηματογράφους. Όμως, πάντα μας αρέσει να μαθαίνουμε ιστορίες πίσω από τους πρωταγωνιστές που αγαπάμε.Και εκεί που νομίζαμε πως η Bridget Jones ζούσε ήρεμα και δεν θα μαθαίναμε ξανά για τις περιπέτειές της, η ταινία «Mad about the boy», ήρθε για να μας θυμίσει γιατί αγαπήσαμε τόσο αυτόν τον ρόλο.Σχεδόν 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας και ακόμη ταυτιζόμαστε με την εικόνα της πρωταγωνίστριας που τρώει παγωτό, φορώντας πιτζάμες στο σαλόνι της ή νιώθει άβολα μπροστά στο crush της.Φυσικά, όλα αυτά μπορεί να μη είχαν συμβεί, αν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας δεν είχε αναλάβει η Renee Zellweger.Είναι εύκολο, όμως, να ξεχάσουμε πόσο εντύπωση είχε κάνει στην αρχή το κάστινγκ της τανίας. Όταν η είδηση αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά, η ιδέα ότι την κλασική Λονδρέζα της ταινίας θα υποδυθεί μια Αμερικανίδα -η Zellweger γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τέξας- φαινόταν πραγματικά παράξενη.Όπως μαθεύτηκε αργότερα, υπήρχαν μερικά πολύ διάσημα ονόματα στο κάδρο και τη λίστα επιλογής για το ρόλο της Bridget, με τη Zellweger να μην είναι η μοναδική ηθοποιός από την Αμερική που πέρασε από οντισιόν.