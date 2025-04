DADT Couples: Το μοντέλο σχέσεων που κερδίζει διαρκώς φίλους- Η δημοφιλής εναλλακτική αν θέλετε ανοιχτή σχέση

«Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά δεν θέλω να το δω, να το ακούσω ή να το μάθω»: Αυτό είναι γνωστό ως σχέση DADT = Don’t Ask Don’t Tell.Το DADT είναι μια προεπιλεγμένη δομή σχέσης για μονογαμικά ζευγάρια που επιθυμούν μια πιο ανοιχτή σχέση, αλλά δεν είναι σε θέση να αγκαλιάσουν άνετα την πολυγαμία. Το DADT τους επιτρέπει να διατηρούν την ψευδαίσθηση (και το προνόμιο) της μονογαμίας σε μια κοινωνία που δυσκολεύεται να αποδεχτεί την πολυγαμία.Σε μια Don’t Ask Don’t Tell (DADT) σχέση κάθε άτομο επιτρέπεται να έχει πρόσθετες σχέσεις με τη συμφωνία ο σύντροφός του να μην γνωρίζει τα άλλα εμπλεκόμενα άτομα ή να μην γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για αυτές τις σχέσεις.Η πολυγαμία περιλαμβάνει διαφάνεια και ειλικρίνεια με όλους τους συντρόφους. Η μονογαμία περιλαμβάνει τη διατήρηση της σχέσης αποκλειστικής και στη DADT σχέση ό,τι συμβαίνει γίνεται έπειτα από συμφωνία μεταξύ των συντρόφων.Το DADT είναι ένα μείγμα τόσο των πλεονεκτημάτων της μονογαμίας όσο και της πολυγαμίας χωρίς τις συνέπειες καθεμιάς από αυτές τις δύο δυναμικές. Σε μια σχέση «Don’t Ask Don’t Tell», ένα ζευγάρι συνεχίζει να ζει με μονογαμικό τρόπο κοινωνικά, προκειμένου να διατηρήσει το status quo και το προνόμιο της μονογαμίας, αλλά εμπλέκεται και σε πιο ανοιχτές σχέσεις. Η ιδιωτική τους ζωή κρατείται για τον εαυτό τους. Αν κάποιος από τους δύο έχει άλλον σύντροφο, δεν το ξέρει κανείς.