Η αληθινή ιστορία της γυναίκας πίσω από το Dying For Sex: Λίγο πριν πεθάνει άρχισε να εξερευνά τη σεξουαλικότητά της

Το Dying For Sex της Disney+, η σειρά για την οποία συζητούν όλοι τις τελευταίες ημέρες, βασίζεται στην πραγματική ιστορία της Molly Kochan, η οποία διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και αποφάσισε να περάσει τις τελευταίες στιγμές της εξερευνώντας τη σεξουαλικότητά της.Υπάρχουν πολλές ιστορίες για το πώς ο καρκίνος ανατρέπει τη ζωή των ανθρώπων, εμπνέοντάς τους να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους. Αλλά όταν η Molly έμαθε ότι μπορεί να έχει μόνο λίγα χρόνια ζωής, δεν πήγε για ελεύθερη πτώση. Αντ’ αυτού, αποφάσισε να καταλάβει επιτέλους τι την ερεθίζει ερωτικά.«Η σεξουαλική μου εξερεύνηση ήταν ένας τρόπος να πω, “Δεν είμαι έτοιμη να πεθάνω”», είπε αργότερα στο podcast της, Dying for Sex, που έκανε με την καλύτερη φίλη της, Nikki Boyer. «Μπορώ να ζήσω μια ζωή νιώθοντας ότι τα έδωσα όλα». Αργότερα, αστειεύτηκε ότι αν γνώριζε κάποιον που φοβάται τις δεσμεύσεις, ίσως να ήταν ακριβώς το κατάλληλο κορίτσι για εκείνον.Το «Dying for sex» είναι η μεταφορά αυτού του podcast στην οθόνη. Οι ειλικρινείς συνομιλίες των δύο φίλων καταγράφηκαν πριν από το θάνατο της Molly -πέθανε το 2019 – και αργότερα αποτέλεσαν τη βάση για το βραβευμένο podcast Dying For Sex, το οποίο ενέπνευσε τη σειρά Disney+.Η δραματική κομεντί των οκτώ επεισοδίων διαθέτει ένα καστ αστέρων, μεταξύ των οποίων η πέντε φορές υποψήφια για Όσκαρ Michelle Williams ως Molly και η πρωταγωνίστρια του «It Ends With Us» Jenny Slate ως Nikki Boyer. Η Boyer είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός της σειράς.Η Michelle Williams βρήκε πολύ ενδιαφέρον το σενάριο όταν το πρωτοδιάβασε. Όταν άκουσε το podcast για πρώτη φορά, όμως, έβαλε τα κλάματα. «Δεν ήξερα το podcast καθόλου. Εξιστορούσε ολόκληρο το ταξίδι της και έπιασα τον εαυτό μου να κυλιέμαι στο πάτωμα κλαίγοντας όταν το άκουσα. Το άκουσα και δεύτερη φορά, προσπαθώντας να καταλάβω τι ήταν αυτό που με συγκίνησε τόσο. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Ήξερα ότι πρέπει να πάρω μέρος σε αυτό το show, για να κατανοήσω το γιατί αυτή η έκφραση της γυναικείας φιλίας και σεξουαλικότητας με έκανε να χάσω τη μιλιά μου».