Μπιλ Μάρεϊ: «Ο Μπρους Γουίλις ξεκίνησε ως το παιδί για όλες τις δουλειές»

Για το άγνωστο, ταπεινό ξεκίνημα του Bruce Willis, προτού απογειωθεί η φήμη του στα μέσα των 80s, μίλησε ο Bill Murray σε μια νέα τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen»:«Ο Bruce Willis ήταν το παιδί για όλες τις δουλειές στο NBC, όταν εγώ ήμουν στο “Saturday Night Live”. Ακούγεται τρελό, αλλά τα καθήκοντά του ήταν να πηγαινοέρχεται στα καμαρίνια και να ξαναγεμίζει τα μπολ των ηθοποιών με καραμέλες και πρέτζελ».