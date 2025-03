Ο Βασιλιάς Κάρολος γράφει ιστορία με το δικό του podcast - Ακούει μέχρι και Μπιγιόνσε (βίντεο)

Οβασιλιάς Κάρολος Γ‘ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που ηχογράφησε το δικό του podcast, αποκαλύπτοντας ένα απροσδόκητο και ποικίλο μουσικό γούστο που καλύπτει πολλά είδη και εποχές.Το αφιέρωμα στο Apple Music, με τίτλο The King’s Music Room, έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Μαρτίου, με αφορμή την Ημέρα της Κοινοπολιτείας.Ηχογραφημένο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο προσωπικό του γραφείο, το podcast παρέχει μια αποκλειστική ματιά στις μουσικές προτιμήσεις του βασιλιά, οι οποίες κυμαίνονται από κλασικούς ήχους της δεκαετίας του 1930 μέχρι σύγχρονους αστέρες της Afrobeat, θρύλους της ντίσκο και είδωλα της ρέγκε.Μία από τις στιγμές που ξεχωρίζουν στο συνοδευτικό τρέιλερ είναι η στρατιωτική μπάντα έξω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ που παίζει το Could You Be Loved των Bob Marley & The Wailers, υποδηλώνοντας την εκτίμηση του βασιλιά για την πολιτιστική σημασία της ρέγκε στην Κοινοπολιτεία.Η συμπάθεια του Βασιλιά για το τρίο soul της δεκαετίας του 1970 The Three Degrees είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου μπροστά στις αποκαλύψεις που κάνει μετά. Η πλήρης λίστα αναπαραγωγής, αν και δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στο σύνολό της από την Apple Music, λέγεται ότι θα περιλαμβάνει ένα μείγμα κλασικών και σύγχρονων καλλιτεχνών, όπως το αυστραλιανό ποπ είδωλο Kylie Minogue, η πάντα εμβληματική Grace Jones και το νιγηριανό αστέρι της Afrobeats Davido.Επίσης, στο πρόγραμμα θα είναι και η πρόσφατα βραβευμένη με Brit Award τραγουδοποιός Raye, την οποία ο Βασιλιάς Κάρολος συνάντησε τον Δεκέμβριο στα κεντρικά γραφεία της Apple στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και παραδέχτηκε ότι δεν ήταν προηγουμένως εξοικειωμένος με τη μουσική της, πηγές αναφέρουν ότι έκτοτε την άκουσε και έγινε θαυμαστής της. Επίσης, στη λίστα αναπαραγωγής 17 τραγουδιών του για το Apple Music Radio υπάρχει μια άλλη επιλογή που θα εκπλήξει – το Crazy in Love της Beyoncé – το οποίο η σταρ έπαιξε γι’ αυτόν το 2003.Περιγράφοντάς την ως «ασύγκριτη», ο βασιλιάς φροντίζει επίσης να συγχαρεί τη σταρ για την κατάκτηση του πρώτου της βραβείου για το άλμπουμ της χρονιάς στα Grammy – ένα «χαιρετισμό», όπως λένε βασιλικές πηγές, που ζήτησε «προσωπικά» να συμπεριλάβει.