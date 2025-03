«Sex and The City»: Η Κρίστιν Ντέιβις και ο προβληματισμός της για το επεισόδιο «Η δύναμη του γυναικείου σεξ»

Η Kristin Davis φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό προβληματίζεται με κάποιες από τις ιστορίες που είδαμε στη σειρά «Sex and The City». Για την ακρίβεια, η τηλεοπτική Charlotte αποκάλυψε στο νέο επεισόδιο του podcast της με τίτλο «Are You a Charlotte?» πως ξαναβλέπει την επιτυχημένη σειρά από την αρχή και ήδη δυσκολεύεται κάπως σε ορισμένα σημεία.Για παράδειγμα, στο επεισόδιο «Η δύναμη του γυναικείου σεξ» η Carrie Bradshaw επιστρέφει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ενός γοητευτικού Γάλλου αρχιτέκτονα, ο οποίος τελικά την αφήνει μόνη της, με έναν φάκελο στο κομοδίνο που περιέχει 1.000 δολάρια σε μετρητά. Και τα οποία φυσικά δεν ξέρει πώς να ερμηνεύσει.