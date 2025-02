Μια εντυπωσιακή διαφορά ανάμεσα στα μπλοκμπάστερ του 2024 και του 2023, σύμφωνα με δύο έρευνες

Το 2024 το ποσοστό των γυναικών που πρωταγωνίστησε στις ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις ήταν ίσο με αυτό των αντρών σύμφωνα με μία πρόσφατη αναφορά του Center for the Study of Women in Television and Film, του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.