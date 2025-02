Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο μόλις ανακοίνωσαν το νέο τους επαγγελματικό βήμα

Selena Gomez ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, το οποίο αποτελεί συνεργασία με τον αρραβωνιαστικό της, Benny Blanco. Ο δίσκος, με τίτλο «I Said I Love You First», θα κυκλοφορήσει στις 21 Μαρτίου 2025, ενώ το πρώτο single, «Scared of Loving You», είναι ήδη διαθέσιμο.«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτό το ξεχωριστό project μαζί σας», έγραψε η Gomez στο Instagram. Ο Blanco έκανε επίσης σχετική ανάρτηση, δημοσιεύοντας backstage στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση του άλμπουμ και εκφράζοντας την αγάπη του για την Gomez: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μαζί σου».