Η όλο νόημα εμφάνιση της Σερένα Ουίλιαμς στο Super Bowl

Η Serena Williams έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο ημίχρονο του Super Bowl LIX, συμμετέχοντας στο performance του Kendrick Lamar, κάτι που ομολογουμένως δεν περίμενε κανένας. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «Not Like Us», ενός τραγουδιού δηλαδή που θεωρείται diss track εναντίον του Drake, η τενίστρια ανέβηκε στη σκηνή κάνοντας για λίγα λεπτά τον crip walk, έναν εμβληματικό χορό της hip-hop κουλτούρας του Λος Άντζελες.Το «Not Like Us» περιλαμβάνει στίχους που αναφέρονται άμεσα στη Williams: «From Alondra down to Central, better not speak on Serena». Η αναφορά αυτή συνδέεται με την αντιπαράθεση του Lamar με τον Drake, ο οποίος στο παρελθόν είχε αναφερθεί στη Serena στο κομμάτι του «Middle of the Ocean» και όπου την αποκαλούσε «his ex» ενώ έκανε λόγο και για τον σύζυγό της, Alexis Ohanian, χαρακτηρίζοντάς τον ως «groupie».