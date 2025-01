Μπένεντικτ Κάμπερμπατς: Αποκάλυψε ότι στη διάρκεια γυρισμάτων είχε πέσει θύμα ένοπλης απαγωγής

Ένα άγνωστο περιστατικό από το παρελθόν του μοιράστηκε ο Benedict Cumberbatch σε μια νέα συνέντευξή του στο Variety για την ταινία του «The Thing With Feathers». Το 2004, όταν ήταν 20-κάτι και έκανε γυρίσματα στη Νότιο Αφρική, για την τηλεοπτική σειρά του BBC «To the Ends of the Earth», έπεσε θύμα απαγωγής και αντίκρισε κατάματα τον θάνατο.