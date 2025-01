Γιατί αξίζει να παλέψουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο αντί να αφεθούμε στην ευκολία των social media;

O τίτλος «Social media, brain rot and the slow death of reading» («Social media, σήψη εγκεφάλου και ο αργός θάνατος της ανάγνωσης»), που επέλεξε η βιβλιοκριτικός και συγγραφέας Mia Levitin για το νέο άρθρο της στους Financial Times, περιγράφει με λίγα λόγια ό,τι ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια, ακόμα και όσοι δηλώναμε μέχρι πρότινος «βιβλιοφάγοι», καθώς πλέον αγωνιζόμαστε να αφήσουμε για λίγο στην άκρη το κινητό μας και να αφεθούμε στην απόλαυση της ανάγνωσης ενός βιβλίου.