Άννα Κέντρικ: Δωρίζει τα έσοδα από τη νέα της ταινία σε οργανώσεις που υποστηρίζουν θύματα κακοποίησης

Η Anna Kendrick προχώρησε σε μια γενναία χειρονομία: ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει όλα τα έσοδα από τη νέα της ταινία σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν θύματα κακοποίησης και βίας, τις Rape, Abuse & Incest National Network και National Center for Victims of Crime. Ο λόγος για το true crime drama «Woman of the Hour», που παρακίνησε την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα να θέσει κάποια «πραγματικά σημαντικά ηθικά ερωτήματα για το έγκλημα» σύμφωνα με τη δήλωσή της.